В США дан ход иску семьи жертвы малайзийского "Боинга" Сбербанку и ВТБ

В понедельник федеральный судья в Нью-Йорке дал ход иску Сбербанку и банку ВТБ семьи американского подростка, находившегося на борту малайзийского авиалайнера, сбитого над Донбассом в июле 2014 года.

Весной 2019 года семья 18-летнего Куина Шансмана предъявила в американском суде иск Сбербанку, банку ВТБ, фирмам Western Union и MoneyGram, обвинив их в пособничестве терроризму. Семья Шансманов обвиняет их в переводе средств так называемой "ДНР", которая, по их словам, несет ответственность, за уничтожение пассажирского авиалайнера и гибель 298 человек, находившихся на борту. Иски родственников жертв террористов стали возможными в рамках американского антитеррористического законодательства. Ответчики настаивали на том, что американские суды не обладают юрисдикцией для разбирательства дела, поскольку этот трагический инцидент случился за пределами Соединенных Штатов.

Адвокаты истцов предъявили в суд документы, свидетельствующие о том, что через корреспондентские счета Сбербанка и банка ВТБ в Bank of America и Bank of New York Mellon были отправлены два денежных перевода, адресованные "ДНР". Истцы утверждают, что Сбербанк регулярно использовал американские банки для перевода пожертвований сепаратистам в "ДНР" и два перевода представляют собой вершину айсберга. Адвокаты истцов также представили копии инструкций "ДНР", размещенных в свое время онлайн, в которых сепаратисты предлагали пользоваться корреспондентскими счетами двух российских банков в Америке для перевода пожертвований.

В понедельник федеральный судья Эндрю Картер вынес решение о том, что американский федеральный суд обладает юрисдикцией в этом деле.