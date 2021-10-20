Лицом к событию. Вакцинация в России властью провалена. Будет локдаун?

Потери от COVID-19 по 1000 человек в день. Власти РФ обещают "нерабочие дни". Что будет с гражданами и экономикой? Обсуждают Андрей Нечаев, Алексей Ракша, Василий Власов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/vaktsinatsiya-provalena-budet-lokdaun/31520800.html