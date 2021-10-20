Время Свободы:"Рамочные меры" президента Путина. Будет ли новый локдаун
Премия Евросоюза имени Андрея Сахарова присуждена Алексею Навальному***Помогут ли в борьбе с пандемией предлагаемые меры по борьбе с коронавирусом?***Суд назначил посмертную психологическую экспертизу правозащитнику Сергею Мохнаткину, за честное имя которого борются его близкие***Сотрудники ФБР США провели в Нью-Йорке и Вашингтоне обыски в домах, принадлежащих российскому миллиардеру Олегу Дерипаске
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