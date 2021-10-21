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Время Свободы: "Следствие понимает абсурдность обвинения". Политик Андрей Пивоваров из тюрьмы прислал ответы на вопросы о его деле

Время Свободы: "Следствие понимает абсурдность обвинения". Политик Андрей Пивоваров из тюрьмы прислал ответы на вопросы о его деле
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Время Свободы: "Следствие понимает абсурдность обвинения". Политик Андрей Пивоваров из тюрьмы прислал ответы на вопросы о его деле

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Интервью из-за решетки: политик Андрей Пивоваров ответил на вопросы о предъявленных ему обвинениях***Режиссер Федор Ермошин рассказывает, как на него напали полицейские***Беседа с автором книги "Как Путин убивает за рубежом"***Правозащитники — о Сахаровской премии Алексею Навальному

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