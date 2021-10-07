Курский губернатор пообещал непривитым жителям отсутствие дорог 

Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил своим подчинённым рассмотреть в качестве мер по повышению процента привитого от коронавируса населения исключение районов с низким уровнем вакцинации из программ по благоустройству территорий и реконструкции дорог.

Издание "Коммерсант" уточняет, что речь идёт о районах области, где вакцинировано менее 55% населения, сейчас таких большинство. Более 65% местных жителей привито только в четырёх районах и двух городах - Курчатове и Железногорске.

За последние сутки в России, включая аннексированный Крым, выявлено 27 тысяч 550 новых заразившихся коронавирусом – это максимальный показатель за год.

За сутки, по официальным данным, умерли 924 больных коронавирусной инфекцией. Накануне было зафиксировано рекордное количество умерших с начала пандемии – 929 человек.

Очередной рост заболеваемости и числа смертей от COVID-19 начался в России в конце сентября. Власти связывают это, в частности, с недостаточным охватом вакцинацией. В конце месяца глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первую дозу вакцины получили 49 миллионов россиян, а оба компонента – примерно 40 миллионов.