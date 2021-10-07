В России выявили максимум заразившихся COVID-19 с начала года

За последние сутки в России, включая аннексированный Крым, выявлено 27550 новых заразившихся коронавирусом – это максимальный показатель в этом году.

За сутки, по официальным данным, умерли 924 больных коронавирусной инфекцией. Накануне было зафиксировано максимальное количество умерших с начала пандемии – 929 человек.

Быстрый рост числа смертей от COVID-19 начался в России в конце сентября. Власти связывают рост заболеваемости и смертности с окончанием сезона отпусков, а также с недостаточным охватом вакцинацией. В конце сентября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первую дозу вакцины получили 49 миллионов россиян, а оба компонента – примерно 40 миллионов человек.

В Москве за последние сутки выявлены более 5 тысяч инфицированных. Это тоже самый высокий показатель за несколько месяцев.

Всего в России, по данным оперативного штаба, от коронавирусной инфекции нового типа умерли 213 549 человек. Однако Росстат только с апреля прошлого года по июль текущего насчитал более 367 тысяч летальных исходов болезни. Ведомство включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти. Оценка независимых демографов, сделанная на основе сведений об избыточной смертности, в три раза выше той, что дает оперативный штаб, – число умерших оценивается более чем в 600 тысяч.

Некоторые регионы ужесточают ограничения в связи с эпидемией, в частности вводят QR-коды для посещения общественных мест или обязательную вакцинацию работников ряда отраслей. При этом представители российских властей заявляют, что общефедерального локдауна не будет.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, через одну-две недели в городе развернут масштабную систему экспресс-тестирования на COVID-19, в частности, в торговых центрах и МФЦ.