Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своей отставке. На днях с требованием отставки канцлера выступили три оппозиционные партии - Социал-демократическая партия Австрии (СПА), либеральная "Новая Австрия" и правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС).
Прокуратура Австрии, ранее заявила, что ведет расследование в отношении Курца и нескольких человек, подозреваемых в коррупции. Как сообщает "Немецкая волна", следователи установили, что с 2016 по 2018 годы министерство финансов страны использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет - в обмен на публикацию опросов, выгодных для партии Курца.
Объявивший вечером в субботу о своей отставке глава правительства предложил на пост канцлера министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга.
- На досрочных парламентских выборах в Австрии 15 октября 2017 года Австрийская народная партия, возглавляемая Курцем, заняла первое место. По результатам выборов Себастьян Курц был назначен на пост федерального канцлера Австрии.
- 15 декабря 2017 года Курц достиг коалиционного соглашения с правой Австрийской партией свободы, в соответствии с которым та получила портфели ключевых министров обороны, иностранных и внутренних дел. 18 декабря 2017 года Курц принёс присягу, став самым молодым главой правительства в мире из находившихся в должности на тот момент.
- 27 мая 2019 года парламент Австрии вынес вотум недоверия Себастьяну Курцу в связи со скандалом Ибица-гейт. Скандал был спровоцирован 17 мая 2019 года публикацией тайной видеозаписи встречи на Ибице, Испания, в июле 2017 года, где, как предполагается, были записаны политики двое влиятельных политиков, обсуждающие закулисные действия и намерения своей партии. На видео фигурировала женщина, представившаяся племянницей российского олигарха. Собеседники обсуждали предоставление "Партии свободы" позитивного освещения в новостях в обмен на правительственные контракты.
- На досрочных парламентских выборах, прошедших 29 сентября 2019 года, Австрийская народная партия, возглавляемая Курцем, вновь одержала победу. 7 января 2020 года Курц во второй раз занял пост федерального канцлера Австрии.
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