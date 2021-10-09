Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своей отставке. На днях с требованием отставки канцлера выступили три оппозиционные партии - Социал-демократическая партия Австрии (СПА), либеральная "Новая Австрия" и правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС).



Прокуратура Австрии, ранее заявила, что ведет расследование в отношении Курца и нескольких человек, подозреваемых в коррупции. Как сообщает "Немецкая волна", следователи установили, что с 2016 по 2018 годы министерство финансов страны использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет - в обмен на публикацию опросов, выгодных для партии Курца.

Объявивший вечером в субботу о своей отставке глава правительства предложил на пост канцлера министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга.