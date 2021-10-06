В штаб-квартире партии канцлера Австрии прошли обыски

В кабинетах штаб-квартиры Австрийской народной партии, которую возглавляет канцлер страны Себастьян Курц, прошли обыски в связи с подозрением в подкупе СМИ. Об этом сообщает Die Presse.

По данным газеты, обыски прошли в кабинетах у официального представителя Курца Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера. Их подозревают в подкупе газеты Österreich ради публикации опросов с положительными откликами о партии.

Кроме того, в отношении Курца и его соратников ведется расследование по обвинению в пособничестве коррупции и мошенничестве. Также объектами этого расследования являются бывший министр по делам семьи и исследователь общественного мнения Софи Кармасин, исследовательница общественного мнения Сабина Байншаб и медиагруппа Österreich.

В мае стало известно, что Себастьяна Курца подозревают в коррупционной деятельности в связи ложными заявлениями в парламентской комиссии. Заявления были сделаны в отношении коррупционного скандала "Ибица-гейт", который спровоцировал правительственный кризис в 2019 году. Тогда канцлер заявил о своей невиновности.