Поверх барьеров с Иваном Толстым. Разоблачение военного авантюриста

В первой части - разговор о знаменитом драматурге Илье Сургучеве, авторе "Осенних скрипок", одной из самых кассовых пьес старого театра. В годы оккупации Парижа Сургучев испил горькую чашу, ставя пьесы под гитлеровцами. Рассказывает историк Михаил Талалай. Во второй части - история военного авантюриста, которого звали Лонгин Ира. Как долго можно обманывать Гитлера? Следопыт - историк Игорь Петров.
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