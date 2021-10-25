Беседа с переводчиком Максом Лаутоном о публикациях русского писателя в США
Другие материалы
-
25 октября 2021
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Американская пятилетка Сорокина
-
18 октября 2021
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Поэтика Джеймса Бонда
-
11 октября 2021
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Поэтика Джеймса Бонда
-
04 октября 2021
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Лоскутное одеяло
-
20 сентября 2021
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Империя “Нью-Йорк таймс”
-
13 сентября 2021
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. 20 лет без “Близнецов”