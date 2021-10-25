Лицом к событию. Зачем Россия Путина воюет с Западом?

Почему митрополит Тихон переживает, что Путин не бессмертен? Зачем Россия Путина идет на конфронтацию с НАТО. Кому президент РФ адресует тезис о том, что современный капитализм якобы исчерпал себя? Обсуждаем с политическим аналитиком Андреем Пионтковским. Ведет передачу Михаил Соколов.
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