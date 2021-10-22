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Время Свободы:"Хоронят в долг. Батюшки не успевают отпевать"

Время Свободы:"Хоронят в долг. Батюшки не успевают отпевать"
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Время Свободы:"Хоронят в долг. Батюшки не успевают отпевать"

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В России вводятся новые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, глава Центробанка предсказывает рост цен***Жители неподконтрольных Украине территорий Донбасса фактически лишены возможности выезжать, чтобы сделать бесплатную прививку***Возможна ли общенациональная стачка в Беларуси, объявленная с 1 ноября Белорусским объединением рабочих?

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