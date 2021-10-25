В России вводятся новые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, глава Центробанка предсказывает рост цен***Жители неподконтрольных Украине территорий Донбасса фактически лишены возможности выезжать, чтобы сделать бесплатную прививку***Возможна ли общенациональная стачка в Беларуси, объявленная с 1 ноября Белорусским объединением рабочих?
Другие материалы
-
25 октября 2021
Время Свободы:"Хоронят в долг. Батюшки не успевают отпевать"
-
22 октября 2021
Время Свободы: вакцинация или смерть
-
-
-
-