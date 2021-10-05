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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Оправдается ли газовый шантаж Кремля?

Дороги к свободе. Оправдается ли газовый шантаж Кремля?
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Дороги к свободе. Оправдается ли газовый шантаж Кремля?

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Чего добивается «Газпром» и каким будет политический результат создания энергетического дефицита на европейском рынке? Собеседники Виталия Портникова - Михаил Гончар, эксперт по вопросам энергетики и Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового сектора.

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