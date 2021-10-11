Навального теперь считают склонным не к побегу, а к экстремизму

Оппозиционера Алексея Навального сняли в колонии, где он находится, с учёта как склонного к побегу и поставили на другой учёт - как человека, который "исповедует экстремистскую и террористическую идеологию".

Запись об этом от лица Навального опубликована в его инстаграме. В ней говорится, что на днях его вызвали в колонии на комиссию, где сообщили о принятых решениях. "Оперуполномоченный такой-то направил рапорт о том, что осужденный Навальный исповедует экстремистскую и террористическую идеологию" - цитирует Навальный заседание комиссии. По его словам, он спорол с одежды бирки с красной полосой и пришил новые - с зелёной, которая обозначает склонных к экстремизму. По словам Навального, так в колониях обозначают главным образом мусульман, националистов и футбольных фанатов.

Как отмечает Навальный, для заключённых быть признанным "склонным к экстремизму", а не к побегу, проще, поскольку никто не проверяет каждый час, в том числе по ночам, их присутствие на месте. Ранее Навальный жаловался, что постоянные проверки мешают ему спать.

По каким именно основаниям Навальный признан склонным к экстремизму и терроризму - не сообщается. Ранее связанные с ним организации были признаны судом "экстремистскими", а их деятельность в России запрещена. Кроме того, против Навального и его соратников возбудили дело о создании экстремистского сообщества.