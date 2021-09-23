Суд отклонил апелляцию на статус Навального как "склонного к побегу"

Владимирский областной суд в четверг отклонил апелляционную жалобу находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального на решение Петушинского районного суда, признавшего законным его постановку на учёт как склонного к побегу. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Навального Вадим Кобзев.

Навального поставили на учёт ещё в СИЗО, а затем в колонии города Покров, куда он был этапирован. Администрация обосновала это тем, что Навальный в своих постах в соцсетях упоминал о возможном побеге. Политик назвал это шуткой.

В июне районный суд в Петушках Владимирской области отказал Навальному в удовлетворении его иска к колонии о снятии с учёта. Навальный утверждал, что статус склонного к побегу нарушает его права - в частности, он сообщал о том, что ночью каждый час его снимают на видеорегистратор и при этом будят, лишая таким образом сна. Впоследствии политик сообщил, что каждый час его будить перестали. Суд постановил, что права Навального, в том числе на восьмичасовой сон, не нарушались.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше". Он, его сторонники и правозащитные организации считают его осуждение и замену условного срока на реальный политическим. В интервью "Нью-Йорк Таймс" Навальный сообщил, что в колонии он не подвергается физическому насилию, однако на него оказывается психологическое давление.