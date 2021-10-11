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"Мало кто из бывших членов СС решался говорить"

"Мало кто из бывших членов СС решался говорить"
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"Мало кто из бывших членов СС решался говорить"

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76 лет назад подсудимый Йозеф С. стал охранником в концлагере

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