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"Мало кто из бывших членов СС решался говорить"
23 минут(ы) назад
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"Мало кто из бывших членов СС решался говорить"
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76 лет назад подсудимый Йозеф С. стал охранником в концлагере
"Мало кто из бывших членов СС решался говорить"
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