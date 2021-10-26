Время Свободы:Антитела, бункер, ботокс. Путина обманывают и троллят

Девятнадцать лет со дня штурма театрального центра на Дубровке в Москве***Главный санитарный врач России Анна Попова признала, что точных данных об уровне антител, защищающем от коронавируса, пока нет***Ведущий белорусского государственного телеканала мог троллить Владимира Путина только по указанию Александра Лукашенко, считает оппозиционер Павел Латушко*** Президентские выборы в Узбекистане