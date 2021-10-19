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Дороги к свободе. Зачем «Газпром» шантажирует Молдову?

Дороги к свободе. Зачем «Газпром» шантажирует Молдову?
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Дороги к свободе. Зачем «Газпром» шантажирует Молдову?

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Энергетический кризис или политическое давление и помогут ли ЕС и Украина Кишиневу? Виталий Портников расспрашивает Сергея Герасимчука, заместителя председателя правления Совета по внешней политике «Украинская призма» и Оазу Нантоя, депутата парламента Республики Молдова.

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