Дороги к свободе. Зачем «Газпром» шантажирует Молдову?

Энергетический кризис или политическое давление и помогут ли ЕС и Украина Кишиневу? Виталий Портников расспрашивает Сергея Герасимчука, заместителя председателя правления Совета по внешней политике «Украинская призма» и Оазу Нантоя, депутата парламента Республики Молдова.