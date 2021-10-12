В понедельник цены нефти выросли до самой высокой за семь лет отметки

В понедельник цена добываемой в США нефти впервые за семь лет превысила 80 долларов за баррель, поднявшись c октября прошлого года на 125 процентов.

Специалисты объясняют резкое удорожание нефти прежде всего беспокойством по поводу падения инвестиций в разведку и разработку новых месторождений, а также погодными факторами: ураганами в зоне Мексиканского залива, на которую приходится значительная часть добываемой и перерабатываемой в США нефти. Снижение инвестиций вызвано давлением инвесторов на ведущие нефтяные компании с требованием перейти на производство энергии из возобновляемых источников и резко сократить выбросы в атмосферу углекислоты. В свою очередь американские компании, добывающие сланцевую нефть, сократили добычу в ответ на резкое падение цен и спроса на нефть во время пандемии COVID.

Подъем стоимости нефти, чреватый усугублением инфляции, вызвал тревогу в Белом доме. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила о том, что правительство рассматривает продажу нефти из стратегического резерва страны. Президент США Джо Байден ранее в этом году призывал страны-члены ОПЕК увеличить производство нефти. Однако ОПЕК и ряд других производителей, координирующих с ОПЕК свои действия, включая Россию, договорились лишь о постепенном повышении добычи и экспорта.

Некоторые аналитики прогнозируют повышение цен до 100 долларов за баррель в ближайшие месяцы, если зима в Европе выдастся холодной.