Новый энергетический. Как "Газпром" приближает глобальный кризис

Как российский "Газпром" хоронит нефтяную эру и в чем причина энергетического кризиса, который медленно, но верно накрывает Европу? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Уже в эту пятницу 1 октября в Европе официально начинается зимний сезон. Однако, по данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы, хранилища в ЕС и Великобритании заполнены менее чем на три четверти. Это самый низкий уровень за последние 10 лет. И если зима будет холодной, газа может просто не хватить.

Полная видеоверсия программы:

Хуже всего обстоят дела в Австрии. Там резервуары заполнены едва ли на половину. Да и в соседней Германии, которая является главным покупателем российского газа и главным защитником "Северного потока", дела ненамного лучше – в хранилищах крупнейшей экономики Европы примерно две трети необходимого для заполнения газа. Дефицит топлива привел к практически вертикальному взлету цен. Стоимость одной тысячи кубометров вплотную приблизилась к одной тысяче долларов.

Одна из основных причин сложившейся ситуации – упорное нежелание "Газпрома" увеличивать объем прокачки топлива через территорию Украины. Это дало повод европейским и американским политикам обвинять российскую компанию в том, что она намеренно дестабилизирует ситуацию на европейском газовом рынке в преддверии запуска второй очереди "Северного потока".

Группа депутатов Европарламента инициировала расследование Еврокомиссии, которая является главным исполнительным органом ЕС. Депутаты считают, что "Газпром" использует ценовое давление для того, чтобы получить разрешение на запуск нового трубопровода до одобрения регулирующих органов Германии и ЕС. Похожую оценку происходящему дал и старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Причину роста цен на свой продукт в "Газпроме" видят в холодном начале нынешнего года

В "Газпроме" эти обвинения назвали абсурдными. Компания в этом году увеличила экспорт газа в Европу. Тут, правда, надо учитывать, что сравнивают они с провальным прошлым годом, когда из-за теплой зимы и накрывших Европу локдаунов потребление газа там драматически снизилось. Причину роста цен на свой продукт в "Газпроме" видят в холодном начале нынешнего года, восстановлении европейской и мировой экономики. А также в повышенном спросе со стороны азиатских стран. Из-за него экспортеры сжиженного природного газа перенаправили туда свои потоки.

Тут еще можно было бы добавить, что спрос на газ во всем мире растет еще и благодаря борьбе с глобальным потеплением. Из всех углеводородов именно это топливо наименее вредное с точки зрения выбросов парниковых газов. Так что многие страны рассматривают газовую энергетику как переходный вариант от угля и нефти к возобновляемым источникам. Все это так. Но факт остается фактом. Газ у "Газпрома" есть, но он придерживает его для второй ветки "Северного потока".

Гораздо важнее, какими могут оказаться последствия того, что происходит

Я не собираюсь сейчас давать моральную оценку происходящему, тем более что формально компания все свои обязательства перед Европой выполняет. Тут придраться сложно. Гораздо важнее, какими могут оказаться последствия того, что происходит. Ситуация все больше напоминает энергетический кризис первой половины 1970-х годов прошлого века. Тогда из-за эмбарго арабских стран на продажу нефти странам, которые поддержали Израиль в арабо-израильском конфликте, цены на углеводороды взлетели. В развитых странах начался дефицит топлива.

Первое время казалось, что экспортеры сырья вытащили "счастливый билет". Словосочетание "арабский шейх" стало синонимом фантастического богатства. Советский Союз именно тогда стал мировой сверхдержавой. Президент США Ричард Никсон прекратил обмен долларов на золото, а потом и вовсе заявил, что его страна способна печатать доллары быстрее, чем арабы повышают цены. Капиталистические страны накрыли экономическая депрессия, инфляция и безработица. Вот только в СССР именно тогда начались годы "застоя". Да и не только в СССР.

Появилась теория о "сырьевом проклятии", на которую так любят ссылаться российские чиновники

Развитые же страны вынесли из кризиса энергосберегающие и информационные технологии. Начался период миниатюризации, которая, помимо прочего, позволяла экономить ресурсы. И уже к середине 1980-х годов экспортеры сырья безнадежно отстали в глобальной технологической гонке. А в начале 1990-х страна, на которую совсем недавно равнялось "все прогрессивное человечество" вдруг оказалась одной из самых бедных стран мира. И вчерашние противники по "холодной войне" слали сюда гуманитарную помощь, чтобы помочь избежать голода. А еще через некоторое время появилась теория о "сырьевом проклятии", на которую так любят ссылаться российские чиновники всякий раз, когда падают цены на нефть.

Сейчас, похоже, нас ждет повторение тех событий, причем произойти все может гораздо быстрее. Хотя бы потому, что "нефтяной шок" 1970-х стал полной неожиданностью даже для тех, кто его устроил. А нынешний нарождающийся энергетический кризис стартует в разгар энергетического перехода, который, наконец, заметили даже российские чиновники.

Зависеть от поставок российских, арабских или венесуэльских энергоносителей опасно

Глядя на дорожающее сырье, развитые страны продолжат печатать деньги. Параллельно ускоренными темпами будет развиваться возобновляемая энергетика. Для этого сектора высокие цены на энергоносители – лучший экономический стимул. Тоже самое можно сказать и про электротранспорт. Будет и политическая поддержка. Все, что сейчас происходит – прекрасная иллюстрация к старому европейскому тезису: зависеть от поставок российских, арабских или венесуэльских энергоносителей опасно. Энергонезависимость видимо выйдет на первый план в западной системе приоритетов.

Стрессовый для России сценарий ускоренного энергетического перехода, которого так опасаются в Минфине, практически предопределен. Вот только финансовое ведомство готовится к негативному сценарию, откладывая в резервы иностранные валюты. А делать это абсолютно бессмысленно. Потому что эти деньги пролежат мертвым грузом, а в конечном итоге – обесценятся. Как обесценятся и нынешние прибыли "Газпрома", "Роснефти", "Новатэка". Но пока эти деньги есть, у путинской команды крепнет иллюзия, что позволить на них можно все, чего душа ни пожелает. И арктические проекты, и освоение Восточной Сибири. Это все мы тоже уже проходили полвека назад. А потом рассчитанные на десятилетия "мегапроекты" стали для страны обузой, которая только ускорила ее развал.

Обесценение денег – наименьшее из зол

Что же касается развитых стран, их ждет высокая – двузначная – инфляция. А возможно и разрушительный финансовый кризис из тех, что потрясают основы. Особенно если ведущие Центральные банки всерьез начнут бороться с ростом цен. Но уже сейчас все больше экономистов говорят о том, что обесценение денег – наименьшее из зол. По крайней мере, оно решает проблему глобального долга. Вслед за остальными будет обесцениваться и рубль, который в постсоветские годы никогда не был самостоятельной валютой, а в советские – и валютой-то полноценной не являлся.

Другие темы новой программы "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом:

Деньги на еду. Куда делась сезонная дефляция.

Деньги и санкции. Кого коснутся новые американские ограничения.