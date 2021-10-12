В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг

Власти Московской области ввели обязательную вакцинацию 80 процентов работников торговли, общественного питания, транспорта, салонов красоты и фитнес-клубов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного министерства здравоохранения.

К 10 ноября сотрудники этих организаций должны быть привиты первым компонентом вакцины от COVID-19, а к 10 декабря — полностью.

С 4 по 10 октября в Подмосковье было выявлено более 12 тысяч случаев заболевания COVID-19, что почти на 20 процентов больше по сравнению с предыдущей неделей. Накануне Московской области выявили более двух тысяч случаев заражения за сутки — это максимальный показатель с конца июля.

В середине июня власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации госслужащих и сотрудников сферы услуг. Тогда требовалось привить до 60 процентов сотрудников.

По данным РБК, обязательная вакцинация введена более чем в 50 российских регионах. При этом половина из них ввела эти меры на фоне роста заболеваемости и смертности от СOVID-19 с конца сентября.

12 октября в России, включая аннексированный Крым, вновь установлен максимум по числу летальных исходов. За последние сутки, по данным оперативного штаба, умерли 973 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии в России, по официальным данным, умерли 218 345 заболевших. Однако независимые эксперты считают, что официальная смертность от болезни занижается приблизительно в три раза, а реальная может превышать 645 тысяч человек.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 28 190 случаев. Выздоровели 20 706 пациентов.