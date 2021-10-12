СК объединил 5 уголовных дел против сторонников Навального в одно

Следственный комитет России объединил пять уголовных дел, возбуждённых против Алексея Навального и его соратников, в одно "большое" дело. Об этом сообщил в инстаграме соратник оппозиционера Иван Жданов.
По словам Жданова, "мегадело" объединяет обвинения по статье о легализации денежных средств, три статьи по экстремизму (финансирование, руководство и участие) и какое-то ещё одно дело, возможно по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. "Единственное дело из последних серьезных, которое осталось отдельно – это дело по статье о мошенничестве", - написал Жданов.
В конце сентября Следственный комитет возбудил против оппозиционера Алексея Навального и его соратников дело о создании и участии в экстремистском сообществе. Хотя Фонд борьбы с коррупцией уже признали экстремистской организацией, новое дело, как пояснил Иван Жданов, позволяет преследовать Навального и его единомышленников еще и задним числом – за все, что они делали последние десять лет. Максимальное наказание по нему предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
По утверждению ведомства, противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена, в частности, на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах и создание протестного настроения у населения. Одним из способов распространения запрещённой информации следствие назвало личный ютьюб-канал Навального.
Ранее в августе сторонников Навального обвинили в сборе средств и оказании финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации.
Против Навального и его соратников возбуждены и другие уголовные дела, в том числе о мошенничестве в особо крупном размере за растрату денег его фондов, а также "о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путём". Следствие утверждает, что через ФБК было легализовано около миллиарда рублей.
После возвращения Алексея Навального в начале 2021 года с лечения за рубежом в Россию, его ареста и разгона акций протеста в его поддержку власти обрушились с репрессиями на сторонников оппозиционера. Структуры Навального были признаны экстремистскими, многие его соратники подверглись уголовному преследованию по разным поводам, некоторые из них вынуждены были уехать из России.
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