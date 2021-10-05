Нестрашные тайны. Почему за разглашение одних тайных сведений могут посадить, а за другие даже не оштрафуют

Врачебная тайна, тайна переписки, исповеди и усыновления. Зачем нужны эти тайны, как их защищают. Что будет, если такую тайну разгласить и при чем здесь монахи и Петр I
В подкасте участвуют:
Адвокат, старший партнер проекта "Сетевые свободы" Станислав Селезнев
Руководитель практики разрешения семейных и наследственных споров Бюро адвокатов "Де-юре" Марина Николаенко,
юристюрист, директор ЕСПЧ-Навигатор Антон Бурков
историк, православный священник Яков Кротов
В подкасте участвуют:
Адвокат, старший партнер проекта "Сетевые свободы" Станислав Селезнев
Руководитель практики разрешения семейных и наследственных споров Бюро адвокатов "Де-юре" Марина Николаенко,
юристюрист, директор ЕСПЧ-Навигатор Антон Бурков
историк, православный священник Яков Кротов