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Нестрашные тайны. Почему за разглашение одних тайных сведений могут посадить, а за другие даже не оштрафуют

Нестрашные тайны. Почему за разглашение одних тайных сведений могут посадить, а за другие даже не оштрафуют
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Нестрашные тайны. Почему за разглашение одних тайных сведений могут посадить, а за другие даже не оштрафуют

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Врачебная тайна, тайна переписки, исповеди и усыновления. Что это такое. Зачем нужны такие тайны, как их защищают. Что будет, если такую тайну разгласить и при чем здесь монахи и Петр I

Врачебная тайна, тайна переписки, исповеди и усыновления. Зачем нужны эти тайны, как их защищают. Что будет, если такую тайну разгласить и при чем здесь монахи и Петр I

В подкасте участвуют:
Адвокат, старший партнер проекта "Сетевые свободы" Станислав Селезнев
Руководитель практики разрешения семейных и наследственных споров Бюро адвокатов "Де-юре" Марина Николаенко,
юристюрист, директор ЕСПЧ-Навигатор Антон Бурков
историк, православный священник Яков Кротов

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