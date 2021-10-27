Лицом к событию. Цены – вверх: плата за путинское государство?

В чем главная причина нового взлета цен в России? Гость программы доктор экономических наук Андрей Нечаев, глава партии "Гражданская инициатива". Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/tseny-vverh-plata-za-putinskoe-gosudarstvo/31531877.html
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