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Лицом к событию. Цены – вверх: плата за путинское государство?

Лицом к событию. Цены – вверх: плата за путинское государство?
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Лицом к событию. Цены – вверх: плата за путинское государство?

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В чем главная причина нового взлета цен в России? Гость программы доктор экономических наук Андрей Нечаев, глава партии "Гражданская инициатива". Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/tseny-vverh-plata-za-putinskoe-gosudarstvo/31531877.html

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