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"Есть ли там смерть? Я не знаю. Такова смерть?"
1 часа(-ов) назад
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"Есть ли там смерть? Я не знаю. Такова смерть?"
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Актёр Уильям Шетнер в возрасте 90 лет побывал в космосе
"Есть ли там смерть? Я не знаю. Такова смерть?"
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