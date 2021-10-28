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Лицом к событию. Сталин лучше Гитлера

Лицом к событию. Сталин лучше Гитлера
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Лицом к событию. Сталин лучше Гитлера

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«Единая Россия» внесла в Государственную Думу проект закона об аресте на 15 суток за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Одновременно «Единая Россия» отказалась поддержать законопроект об освобождении участников ВОВ от коммунальных платежей и взносов на капремонт.

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