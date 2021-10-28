«Единая Россия» внесла в Государственную Думу проект закона об аресте на 15 суток за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Одновременно «Единая Россия» отказалась поддержать законопроект об освобождении участников ВОВ от коммунальных платежей и взносов на капремонт.
Другие материалы
-
28 октября 2021
Лицом к событию. Сталин лучше Гитлера
-
27 октября 2021
Лицом к событию. Цены – вверх: плата за путинское государство?
-
26 октября 2021
Лицом к событию. Новое средневековье: кремлевский вариант
-
25 октября 2021
Лицом к событию. Зачем Россия Путина воюет с Западом?
-
22 октября 2021
Лицом к событию. Навального спасет Сахаровская премия?
-
21 октября 2021
Лицом к событию. "Деньги из-за бугра должны быть окрашены!"