Время Свободы: "В нерабочие дни буду работать"

В Москве и некоторых других регионах в связи с пандемией коронавируса начался период «нерабочих дней»*** Художественным руководителем МХТ имени Чехова вместо Сергея Женовача назначен Константин Хабенский***Москва пытается оказать давление на Кишинев, чтобы заставить Молдову отказаться от согласованной с ЕС реформы энергетического рынка
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