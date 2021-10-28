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Время Свободы: "В нерабочие дни буду работать"

Время Свободы: "В нерабочие дни буду работать"
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Время Свободы: "В нерабочие дни буду работать"

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В Москве и некоторых других регионах в связи с пандемией коронавируса начался период «нерабочих дней»*** Художественным руководителем МХТ имени Чехова вместо Сергея Женовача назначен Константин Хабенский***Москва пытается оказать давление на Кишинев, чтобы заставить Молдову отказаться от согласованной с ЕС реформы энергетического рынка

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