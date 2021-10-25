Цитаты Свободы. Пропаганда травит Моргенштерна

Савельев, рассказавший о пытках в колониях, объявлен в розыск. Шевкунов пожалел, что Путин не вечен. Пропаганда набросилась на Моргенштерна за критику празднования Дня Победы.
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