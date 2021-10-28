Цитаты Свободы. Пропаганда травит Моргенштерна

Самые интересные события недели - в "зеркале" блогов и социальных сетей: споры, шутки, свежие Интернет-мемы.
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