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Лицом к событию. Устоит ли Рамзан без Путина

Лицом к событию. Устоит ли Рамзан без Путина
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Лицом к событию. Устоит ли Рамзан без Путина

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В день 30-летия Рамзана, 5 октября 2006 года, Анна Политковская сказала о нем очень жесткие слова. Через два дня ее не стало. Анна не верила, что он станет президентом. Но он стал. Каким он пришел к своему 40-летию? Обсуждают Сергей Соколов ("Новая газета"), Алексей Малашенко (Фонд Карнеги), Татьяна Локшина (Human Watch).

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