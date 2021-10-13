Лицом к событию. Устоит ли Рамзан без Путина

В день 30-летия Рамзана, 5 октября 2006 года, Анна Политковская сказала о нем очень жесткие слова. Через два дня ее не стало. Анна не верила, что он станет президентом. Но он стал. Каким он пришел к своему 40-летию? Обсуждают Сергей Соколов ("Новая газета"), Алексей Малашенко (Фонд Карнеги), Татьяна Локшина (Human Watch).