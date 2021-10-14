Журналист из Сибири обжаловал признание СМИ-"иноагентом"

Журналист из Новосибирска Пётр Маняхин подал иск с требованием отменить решение министерства юстиции о признании его СМИ — "иностранным агентом". Об этом сообщает новосибирское издание ngs.ru.
По мнению 23-летнего Маняхина , включение его в реестр СМИ-"иноагентов" нарушает право на свободу слова, свободу частной жизни и другие права, гарантированные Конституцией России.
Ответчиками по иску стали Минюст России и его новосибирское управление. Кроме того, журналист просит привлечь к рассмотрению дела МИД, который согласовывает списки так называемых иностранных агентов.
Маняхин не надеется на победу в суде первой инстанции и даже апелляции, поскольку удовлетворение его иска должно привести к изменению или отмене закона о СМИ-"иностранных агентах". Однако полагает, что в России что-то по существу может сказать Конституционный суд, а в международном пространстве – Европейский суд по правам человека.
Кроме того, по словам Маняхина, иск нужен, чтобы узнать, за что именно его признали иностранным агентом. Только в иске можно запросить какие-то документы, пояснил он.
Петра Маняхина включили в реестр СМИ-"иностранных агентов" 15 июля, тогда ему было 22 года. В Минюсте не объяснили причину включения в реестр и даже не прислали уведомление.
- Минюст начал вносить физических лиц в реестр СМИ-"иноагентов" в конце 2020 года. В первой пятёрке оказались правозащитник Лев Пономарёв, активистка Дарья Апахончич, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин, журналист Радио Свобода Людмила Савицкая и сотрудничающий с проектом Север.Реалии Сергей Маркелов.
- С 2021 года в реестр были включены ещё около 30 российских журналистов из разных изданий. На данный момент в нём 85 человек и организаций.
- 1 сентября главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-"иноагентов", а также внести 12 поправок в действующее законодательство об "иностранных агентах". Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко. Кремль пообещал рассмотреть обращение журналистов о внесении поправок в закон об "иностранных агентах".
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