Журналист из Сибири обжаловал признание СМИ-"иноагентом"

Журналист из Новосибирска Пётр Маняхин подал иск с требованием отменить решение министерства юстиции о признании его СМИ — "иностранным агентом". Об этом сообщает новосибирское издание ngs.ru.

По мнению 23-летнего Маняхина , включение его в реестр СМИ-"иноагентов" нарушает право на свободу слова, свободу частной жизни и другие права, гарантированные Конституцией России.

Ответчиками по иску стали Минюст России и его новосибирское управление. Кроме того, журналист просит привлечь к рассмотрению дела МИД, который согласовывает списки так называемых иностранных агентов.

Маняхин не надеется на победу в суде первой инстанции и даже апелляции, поскольку удовлетворение его иска должно привести к изменению или отмене закона о СМИ-"иностранных агентах". Однако полагает, что в России что-то по существу может сказать Конституционный суд, а в международном пространстве – Европейский суд по правам человека.

Кроме того, по словам Маняхина, иск нужен, чтобы узнать, за что именно его признали иностранным агентом. Только в иске можно запросить какие-то документы, пояснил он.

Петра Маняхина включили в реестр СМИ-"иностранных агентов" 15 июля, тогда ему было 22 года. В Минюсте не объяснили причину включения в реестр и даже не прислали уведомление.