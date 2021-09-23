Суд отказался исключить журналистов из реестра СМИ-"иноагентов"

Замоскворецкий районный суд признал законным решение Минюста внести журналистов Илью Рождественского и Елизавету Маетную в реестр СМИ — "иностранных агентов". Об этом сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков .

По словам адвоката Леонида Соловьёва, заседания длились около получаса. Однако оснований для включения журналистов в реестр никто не узнал: с документом из Росфинмониторинга о переводах из-за рубежа истцам и адвокату ознакомиться не дали, сославшись на то, что эти данные предназначены для служебного пользования.

Во время рассмотрения иска бывшего журналиста "Открытых медиа" Ильи Рождественского Минюст показал список статей, из-за которых его внесли в реестр СМИ-"иностранных агентов", сообщил Чиков. Там, в том числе были расследования журналиста о недвижимости генерального прокурора Игоря Краснова , о деле Ивана Сафронова и материалы о зимних митингах сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Илью Рождественского и журналистку Радио Свобода Елизавету Маетную внесли в реестр СМИ — "иностранных агентов" в июле.

Минюст начал вносить физических лиц в реестр СМИ-"иноагентов" в конце 2020 года. В первой пятёрке оказались правозащитник Лев Пономарёв, активистка Дарья Апахончич, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин, журналист Радио Свобода Людмила Савицкая и сотрудничающий с проектом Север.Реалии Сергей Маркелов. Сейчас в списке "иноагентов" 25 журналистов и 18 СМИ.

1 сентября главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-"иноагентов", а также внести 12 поправок в действующее законодательство об "иностранных агентах". Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко.

3 сентября Кремль пообещал рассмотреть обращение журналистов о внесении поправок в закон об "иностранных агентах".