Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Смертный грех Катерины Измайловой
Николай Лесков и Дмитрий Шостакович в цикле "Писатели и музыка"*** Стамбульские разговоры о любви, морали, вере.*** Фотограф Сергей Максимишин.*** «Мои любимые пластинки» с донецким поэтом Н.Григоровым
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