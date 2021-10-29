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Время Свободы: Съемки, оружие, халатность. Кошмар Алека Болдуина

Время Свободы: Съемки, оружие, халатность. Кошмар Алека Болдуина
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Время Свободы: Съемки, оружие, халатность. Кошмар Алека Болдуина

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Юрию Дмитриеву вручена премия Свободы имени Сахарова Норвежского Хельсинского комитета***В адрес жителя Томска, который изображал врача, чтобы помочь в больнице своей бабушке, поступают угрозы***Адвокат Иван Павлов объявлен в федеральный розыск***Расследование трагического инцидента с участием кинозвезды Алека Болдуина, застрелившего на съемочной площадке кинооператора

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