Время Свободы: Съемки, оружие, халатность. Кошмар Алека Болдуина

Юрию Дмитриеву вручена премия Свободы имени Сахарова Норвежского Хельсинского комитета***В адрес жителя Томска, который изображал врача, чтобы помочь в больнице своей бабушке, поступают угрозы***Адвокат Иван Павлов объявлен в федеральный розыск***Расследование трагического инцидента с участием кинозвезды Алека Болдуина, застрелившего на съемочной площадке кинооператора