Акция "Возвращение имён" из-за пандемии пройдёт в онлайн-формате

Международное общество "Мемориал", признанное российским властями "иностранным агентом", в этом году не сможет организовать акцию "Возращение имен" на Лубянской площади в Москве из-за "эпидемиологических обстоятельств". Мероприятие, как и в прошлом году, пройдет в онлайн-формате.

Однако в "Мемориале" считают важным продолжить акцию в минимально возможном публичном формате. Правозащитники призвали участников мероприятия выбрать историческое или символическое место и записать видео. Их будут транслировать на сайте october29.ru.

Акция "Возвращение имен" обычно проходит у Соловецкого камня неподалеку от главного здания ФСБ 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий. С 10 утра и до 10 вечера, отстояв длинную очередь, сменяя друг друга, люди читают имена погибших в годы советского террора.

Точных данных о количестве жертв репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы, нет до сих пор. По данным общества "Мемориал", речь идёт как минимум о 12 миллионах человек, по оценкам Музея истории ГУЛАГа – о 20 миллионах, свыше миллиона человек были расстреляны.