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Apple удалила приложение с Кораном из китайского магазина по требованию властей

Корпорация Apple удалила из китайского магазина приложение приложение Quran Majeed, созданное для чтения и прослушивания священной книги ислама — Корана. Внимание на это обратил сайт Apple Censorship, отслеживающий содержание магазинов приложений для айфонов в разных странах.

Корпорация объяснила свои действия требованиями Пекина, передаёт Би-би-си со ссылкой на разработчика приложения. В Apple сообщили, что китайские власти обнаружили в программе нелегальное содержание. Какие именно правила нарушила компания — при этом неясно.

Ранее на этой неделе из магазина было удалено популярное приложение с Библией, отмечает британская телерадиокорпорация. По всей видимости, Olive Tree Bible. Разработчики, по всей видимости, сделали это сами, но не ответили на запрос Би-би-си, почему они пришли к такому решению.

Китайские власти официально признают ислам и христианство распространёнными в стране религиями, и декларируют, что свобода совести в стране гарантирована конституцией. Однако все действующие в официальном поле религиозные организации находятся под контролем властей.

Коммунистическая партия согласовывает назначение священнослужителей и тексты проповедей, а в исламе — поощряет развитие женских общин и назначение женщин-имамов. Несогласные с государственным контролем верующие и священнослужители зачастую подвергаются арестам и репрессиям.

  • Власти Китая обвиняются Соединёнными Штатами и другими странами мирового сообщества в геноциде мусульман-уйгуров. Согласно многочисленным журналистским расследованиям, компартия требует от уйгурского населения отказываться от мусульманских имён, молитв и чтения Корана.
  • В сентябре Apple и Google критиковались за удаление из российского магазина приложения "Навальный". Корпорации сослались на требования российских властей.

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