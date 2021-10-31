Поверх барьеров с Иваном Толстым. Созерцатель заката. Вспоминает Александр Горянин
Как взрослеют и приходят к пониманию неписанных законов идеологии? На чем прокалывалась советская власть? Новая глава мемуаров московского писателя. историка, переводчика Александра Горянина - "Созерцатель заката".
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