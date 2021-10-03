"Это моё секретное оружие". Страх и проза Лары Вапняр

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Бывает, что талант не может пустить корни в чужой земле, вянет и чахнет. Но случается и наоборот: дар осеняет именно вдалеке от дома. Так случилось с Ларой Вапняр. В России, где она родилась и выросла, Лара не написала ни строчки прозы. В Америке она стала успешным англоязычным писателем. Видно, нужна была эта полная смена декораций, чтобы открылось её трагикомическое дарование.