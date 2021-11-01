Лицом к событию. Газовый шантаж Европы и закат России?

Итоги саммита G20. Какое будущее сулит Владимир Путин России в мире новых технологий? В эфире программы «Лицом к событию» экономист и политик Владимир Милов: говорим как о глобальных энергетических проблемах, так и о политической ситуации в России. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31539301.html