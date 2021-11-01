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Лицом к событию. Газовый шантаж Европы и закат России?

Лицом к событию. Газовый шантаж Европы и закат России?
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Лицом к событию. Газовый шантаж Европы и закат России?

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Итоги саммита G20. Какое будущее сулит Владимир Путин России в мире новых технологий? В эфире программы «Лицом к событию» экономист и политик Владимир Милов: говорим как о глобальных энергетических проблемах, так и о политической ситуации в России. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31539301.html

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