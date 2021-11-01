Время Свободы :Убить Миллера. Культура "обиженности" в России

ЕС и США озабочены новой концентрацией российских войск вдоль границы с Украиной и в Крыму***Следственный комитет проверяет картину художника Кирилла Миллера на предмет оскорбления ветеранов войны***Оппозиция в Грузии отказывается признать результаты второго тура муниципальных выборов. Саакашвили продолжает голодовку***Попытка построить в Барселоне здание для филиала петербургского Эрмитажа закончилась безрезультатно***60-летие выноса из Мавзолея тела Иосифа Сталина
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