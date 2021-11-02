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Время Свободы: ФСБ противоречит Путину. Так кто же вычислил "присматривавших" за Навальным?

Время Свободы: ФСБ противоречит Путину. Так кто же вычислил "присматривавших" за Навальным?
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Время Свободы: ФСБ противоречит Путину. Так кто же вычислил "присматривавших" за Навальным?

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Несмотря на нехватку сотрудников медицинских учреждений в России, врачи и медсестры массово увольняются, жалуясь на невыносимые условия работы***ФСБ задержало частных детективов, вычисливших предполагаемых отравителей Алексея Навального, хотя Владимир Путин говорил об «американских спецслужбах»***Климатический саммит в Глазго. Чем грозит человечеству повышение средней температуры на планете на 2 градуса?***Выборы губернаторов в Вирджинии и Нью-Джерси

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