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МВД России объявило в розыск Любовь Соболь  ​​​​​

Любовь Соболь 

Российские власти объявили в розыск одну из ближайших соратниц Алексея Навального Любовь Соболь. Её карточка появилась в базе разыскиваемых лиц МВД.

В августе Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по так называемому "санитарному делу". Согласно решению суда, она не имела права покидать Москву без специального разрешения, выходить из дома с десяти часов вечера до шести часов утра и посещать массовые мероприятия. В том же месяце появилась информация, что Соболь уехала из России, сама она её не комментировала.

Ранее Соболь была осуждена по другому делу - о нарушении неприкосновенности жилища. Мировой суд назначил оппозиционерке год исправительных работ условно за то, что она пыталась войти в квартиру к сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, подозреваемому в отравлении Навального, и поговорить с ним.

В конце сентября Следственный комитет возбудил против ближайших соратников Навального, в том числе Соболь, уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нём.

  • "Санитарное дело" было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. В связи с ним были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
  • Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это создало угрозу массового заболевания людей, утверждают следователи. Правозащитники указывают на избирательность российских властей в оценке действий протестующих. Отмечается, что в Москве зимой 2021 года проходило множество массовых мероприятий, в частности – провластные митинги, и их участники не подвергались преследованиям и никак не проверялись.
  • Большинство обвиняемых по "санитарному делу" приговорили к ограничению свободы на срок от года до двух лет.

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