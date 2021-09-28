Следственный комитет возбудил против оппозиционера Алексея Навального и его соратников дело о создании и участии в экстремистском сообществе. Максимальное наказание по нему предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Навальный, Леонид Волков и Иван Жданов подозреваются в создании сообщества и руководства им. Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Руслан Шаведдинов и ещё несколько человек — в участии в нём.

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Утверждается, что в 2014 году Навальный создал экстремистское сообщество, а Волков и Жданов вскоре к нему присоединились. Таковым сообществом, следует из сообщения ведомства, следствие считает Фонд борьбы с коррупцией (организация запрещена в России и признана экстремистской) и штабы сторонников политика.

По утверждению ведомства, противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена, в частности, на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах и создание протестного настроения у населения. Одним из способов распространения запрещённой информации следствие назвало личный ютьюб-канал Навального.

Большинство упомянутых Следственным комитетом подозреваемых находятся за границей. Навальный — в исправительной колонии во Владимирской области. Там он отбывает наказание по уголовному делу о мошенничестве. Срок его наказания истечёт осенью 2023 года. Кроме того, в заключении находится упомянутый в сообщении ведомства оператор Павел Зеленский.

Против Навального и его соратников возбуждены и другие уголовные дела, в том числе — о мошенничестве в особо крупном размере за растрату денег его фондов и об оскорблении московской судьи Веры Акимовой.

Сторонники оппозиционера уверены, что его преследование властями связано исключительно с его политической деятельностью. Он признан политическим заключённым рядом авторитетных правозащитных организаций, международная группа Amnesty International признаёт его узником совести.

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