Лицом к событию. Русские "скрепы"

День народного единства как политический национальный проект. Осталось ли что-то значимое для граждан в празднике, назначенном государством? При чём здесь поляки XVII века? Как повлияла эпидемия коронавируса на единство или разобщенность граждан?
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