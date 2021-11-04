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Лицом к событию. Русские "скрепы"

Лицом к событию. Русские "скрепы"
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Лицом к событию. Русские "скрепы"

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День народного единства как политический национальный проект. Осталось ли что-то значимое для граждан в празднике, назначенном государством? При чём здесь поляки XVII века? Как повлияла эпидемия коронавируса на единство или разобщенность граждан?

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